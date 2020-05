Anonieme weldoener schenkt half miljoen aan UA voor onderzoek naar coronavirus

De Universiteit Antwerpen krijgt wel vaker schenkingen, maar deze keer is het een uitzonderlijk hoog bedrag. "Meestal krijgen we schenkingen van 40 à 50 euro", vertelt Dimitry Beuckelaers van het Universiteitsfonds Antwerpen. "Een schenking van een half miljoen krijgen we niet elke dag, en het maakt echt een wezenlijk verschil want wetenschappelijk onderzoek kost veel geld en de financiering wordt steeds moeilijker."

De Universiteit zal het geld in de eerste plaats gebruiken voor bloedstaalanalyses waarmee ze nagaan hoeveel mensen al een immuniteit hebben opgebouwd tegen het coronavirus. Daarnaast zal het ook gebruikt worden voor het onderzoek naar een vaccin.



"We merken dat er heel wat mensen willen bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus, maar er zijn ook andere projecten die ze kunnen steunen", zegt Beuckelaers. "Er zijn ook veel studenten die door de coronacrisis in moeilijkheden geraken omdat ze hun studies zelf moeten financieren en hun studentenjob zijn verloren door de maatregelen. Ook daar kan je een schenking voor doen."



Als je een schenking wil doen, vind je meer info op de website van het Universiteitsfonds Antwerpen.