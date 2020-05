Bloemen voor de eerste bezoekers van kunstencentrum Z33 in Hasselt

Artistiek directeur Adinda Van Geystelen overhandigde het koppel een ruiker bloemen. “Ondanks het feit dat we er geen groot feest van kunnen maken, zijn de eerste bezoekers voor ons toch heel symbolisch. Eigenlijk heerst er een soort Sinterklaasstemming: we zijn nerveus én opgewekt.” Tijdens het testbezoek woensdag, verliep alles alvast vlot. “We hebben ons twee weken in alle rust kunnen voorbereiden en zijn er nu helemaal klaar voor. Al is opengaan in een nieuw gebouw én met coronamaatregelen natuurlijk dubbel zo spannend.”