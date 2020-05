Brandweer redt zwemmer uit kanaal in Grimbergen

Vijf jongeren sprongen gisteravond vlakbij de Verbrande Brug in het Zeekanaal Brussel-Schelde. Toen één van hen rond 20 uur in de problemen kwam schoten buurtbewoners ter hulp.

“We wonen aan de overkant en hadden al gezien dat ze in het water zaten. Opeens hoorden we hen roepen en was er duidelijk paniek”, vertellen Axel en zijn dochter Karlijn. “We zijn met een stevig touw nog tot daar gelopen maar het lukte niet om hem op die manier omhoog te trekken en veilig op de kade te krijgen. Hij zat intussen ook al drie kwartier in het water en dat is nu nog steeds erg koud. Hij had eenvoudigweg de kracht niet meer. Gelukkig kwam de brandweer op dat moment aan. We zijn enorm opgelucht dat zij hem nog tijdig uit het water hebben kunnen halen. Dit had zeer slecht kunnen aflopen.”

Het water is nog veel te koud en het is sowieso verboden om in het kanaal te zwemmen.