Braziliaanse politie doet grootste drugsvangst ooit

De gigantische vondst werd gedaan in de deelstaat Mato Grosso do Sul in het zuiden van het land. Een vrachtwagenchauffeur viel bij politiemensen op door verdacht gedrag in een hotel bij de grens met Paraguay.



Toen de 38-jarige man met zijn vrachtwagen wilde wegrijden, hielden zij hem tegen en ontdekten de drugs. De vrachtwagen werd tegengehouden op de snelweg in de gemeente Ponta Porã. Aan de politie verklaarde de chauffeur dat zijn vrachtwagen al geladen was vooraleer hij aan zijn rit richting São Leopoldo begon, een stad in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul.

De vrachtwagenchauffeur is gearresteerd en wordt aangeklaagd voor drugshandel. De politie heeft geen andere details vrijgegeven.