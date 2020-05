Cycloon Amphan eist mensenlevens in India en Bangladesh

Amphan kwam gisteren in de namiddag aan land in de Indiase deelstaat West-Bengalen, met windsnelheden tot 185 km/uur. Calcutta (Kolkata), de hoofdstad van West-Bengalen, kreeg regenbuien en windstoten tot 120 km/uur te verwerken. In de stad wonen ongeveer 15 miljoen mensen, er staan veel gebrekkige huizen.

Op tv-beelden was te zien hoe geparkeerde wagens op elkaar waaiden, bomen omvergeblazen werden en huizen overstroomden. In grote delen van de stad is de stroom uitgevallen. Bewoners postten beelden op sociale media van ontploffende transformatoren. "We hebben nog nooit zoiets gezien," klinkt het.