Feestzalen in Zottegem worden openbare studeerplekken

“Vele jongeren hebben het moeilijk om tijdens deze coronacrisis structuur te vinden in hun dagen”, gaat Croonenberghs verder. “Tijdens de examens is dat extra moeilijk. Een studieplaats waar we samen kunnen zitten, kan helpen om het allemaal wat draaglijker te maken. Samen studeren helpt om de blokperiode door te komen. Structuur en goede wifi is heel belangrijk, en dat is thuis niet altijd te vinden. Ikzelf heb het geluk om in een goed huis te wonen. Maar zelfs bij mij is het moeilijk om me te concentreren aan de keukentafel. Er zijn heel veel studenten die zelfs die luxe niet hebben.”

Wannes Croonenberghs is dan ook blij dat de stad Zottegem heeft gereageerd op de open brief en hoopt dat andere gemeenten volgen. Op andere plaatsen, zoals Zele, Zulte en Geraardsbergen, worden er alvast ook openbare studeerplekken aangeboden.