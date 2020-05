Geen toeloop van tweede verblijvers op Limburgse campings

Bij de 3 campings van Limburg camping - dat zijn Wilhelm Tell in Oudsbergen, De Binnenvaart in Houthalen-Helchteren en Zavelbos in Maaseik - zijn ongeveer 20 procent van de tweedeverblijvers aangekomen. "Er is zeker geen toeloop", zegt uitbater Lode Nulmans. "Het is rustiger dan ik verwacht had", voegt hij er nog aan toe.

Ook in Goolderheide in Bocholt is een aantal mensen naar hun tweede verblijf afgezakt. "Ze zijn het gras aan het maaien, de haag aan het bijsnoeien en alles proper aan het maken, zodat ze er deze zomer weer van kunnen genieten," laat Frederik Coninx weten.

Maar in dit verhaal is er alweer een grensprobleem. Heel wat Limburgse campings hebben onder hun clienteel behoorlijk wat Nederlanders, die een jaar lang een stacaravan huren. Maar op dit moment zijn nog altijd alleen maar essentiële verplaatsingen toegelaten. "We hebben telefoons gekregen van Nederlandse mensen die met de vraag zitten of ze over de grens mogen om naar hun tweede verblijf te komen. Wij hebben daarover geen duidelijkheid, maar we denken dat het momenteel niet is toegelaten," besluit Frederik Coninx.

Mensen met een tweede verblijf op een camping kunnen alleen in die caravan, stacaravan of chalet terecht. Horeca, zwembaden of andere voorzieningen op de campings zijn nog allemaal dicht.