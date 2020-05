Gemeente Meulebeke is onbestuurbaar verklaard: "Niets om trots op te zijn"

Normaal beslist de meerderheid over het meerjarenplan maar die meerderheid is er niet meer, want de partij Lijst van de Burgemeester is gesplitst. 5 leden zijn onafhankelijk geworden en die stemmen soms mee met de meerderheid, maar soms ook mee met de oppositie. Over het meerjarenplan raken ze het al maandenlang niet eens.

"Normaal zal de minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers (Open VLD), gouverneur Carl Decaluwé aanstellen als bemiddelaar", zegt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). "Het is dan aan de gouverneur om de brug te slaan tussen de 2 verschillende fracties die ontstaan zijn. Die fracties lopen nu met een verschillende visie naast elkaar, waardoor we geen meerderheid kunnen vormen in de gemeenteraad."

"Ik hoop dat de gouverneur ons uit die impasse haalt, zodat we over een aantal weken toch nog een meerjarenplan kunnen goedkeuren. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Meulebeke dat we onbestuurbaar zijn. Dat is niets om trots op te zijn."

Als ze er niet uitgeraken, moet er in het ergste geval een nieuw gemeentebestuur aangesteld worden.