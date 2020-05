Grote brand uitgebroken bij voormalige kerncentrale in Nederland

Er is geen gevaar dat er radioactieve straling vrijkomt, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de NOS, de Nederlandse publieke omroep. De kerncentrale is niet meer in gebruik sinds 1997 en is in "veilige insluiting" in afwachting van de volledige ontmanteling.

Mogelijk is de brand ontstaan bij werkzaamheden. Omwonenden die last hebben van de rook, krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden.