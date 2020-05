Hongarije sluit omstreden migrantenkampen in transitzone

In de kampen in de transitzones van Roszke en Tompa werden migranten vastgehouden in containers, omgeven door hoge hekken en prikkeldraad. Ze konden het kamp niet vrijwillig verlaten.

Vorige week oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de mirganten onrechtmatig vastgehouden werden als er niet geval per geval werd onderzocht of die detentie nodig en proportioneel was.