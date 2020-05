Horeca zoekt creatieve oplossingen: drive-in in Brasschaat

"Normaal gezien staan we in de zomer vooral op festivals, maar dat valt nu allemaal weg", zegt Jan Kegels, de eigenaar van foodtruck Jean sur Mer. "We moeten dus op zoek naar creatieve oplossingen."

De drive-in in Brasschaat werkt zoals die van een fastfoodketen: je belt je bestelling door vanuit de auto, en je rijdt verder om alles op te halen, zonder uit te stappen. "Natuurlijk kunnen ook fietsers, bromfietsers en voetgangers aanschuiven", zegt Kegels.

Volgens Jan Kegels zal de horeca zich sowieso moeten heruitvinden. "Afhaalmaaltijden zullen een vaste pijler worden van elke horecazaak, ook na het coronatijdperk."