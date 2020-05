Retrotrein brengt shoppers naar binnenstad van Ieper: "Onze economie moet heropleven" 

"Het treintje is een belevenis op zich", zegt schepen van Economie, Diego Desmadryl (Open Ieper). "En beleving wordt belangrijk om de coronacrisis te overleven, want we mogen geen massa-evenementen organiseren. De retrotrein zal elke zaterdag rijden. Als je aan de randparking staat, voert de trein je naar de binnenstad waar je kan winkelen."

"We zullen ervoor zorgen dat er elke week iets te beleven valt in Ieper. Zo ondersteunen we niet alleen de inwoners, maar ook de vele ondernemingen die afhankelijk zijn van het toerisme."