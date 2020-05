In 19 Oost-Vlaamse stroomgebieden mag je geen water meer uit de beek halen

"Om de schade te beperken is een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen", gaat Detollenaere verder. "Daarvoor is een kwetsbaarheidskaart gemaakt. Daarop krijgen waterlopen het etiket 'ecologisch zeer kwetsbaar', 'ecologisch kwetsbaar' of 'ecologisch minder kwetsbaar'. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen zijn."

In een 'zeer kwetsbare waterloop' leven bijvoorbeeld vissoorten als beekprik, rivierdonderpad en grote modderkruiper. Een waterloop is kwetsbaar als er bijvoorbeeld serpelingen, kopvoornen en kwabalen leven.