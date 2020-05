Italiaanse vrouw wint schilderij van Picasso ter waarde van 1 miljoen euro bij loterij

De Franse televisiemaakster en producente Péri Cochin wil met de actie "1 Picasso 100 euro" extra middelen inzamelen voor goede doelen. In 2013 was er een eerste editie, vorig jaar werd de tweede gelanceerd. Dit keer zamelde Cochin geld in voor de internationale hulporganisatie Care, voor projecten rond proper water in Afrika.

Het schilderij dat dit keer verloot werd, was het stilleven "Nature Morte", gemaakt in 1921, met een geschatte waarde van ongeveer 1 miljoen euro. Het kunstwerk werd geschonken door David Nahmad, een miljardair en kunsthandelaar uit Monaco die tot nu toe het schilderij in zijn privécollectie had.

Van 17 oktober 2019 tot 31 maart 2020 konden deelnemers een lotje van 100 euro kopen. Maar liefst 51.140 mensen waagden hun kans. De loterij vond gisteravond plaats in het veilinghuis Christie's in de Franse hoofdstad Parijs. Gelukkige winnaar werd Claudia Borgogno, een Italiaanse vrouw die haar lotje van iemand cadeau gekregen had. Zij kan het inruilen voor het stilleven van Picasso, een relatief klein olieverfschilderij van 23 op 46 centimeter met een tafel, een krant en een glas absint.

(tekst gaat voort onder de foto)