Opnieuw naar je tweede verblijf: wie mag er eigenlijk naartoe? En hoe is dat te controleren?

Wachten tot 8 juni is dus niet meer nodig. Naar je tweede verblijf gaan is sinds gisteravond weer mogelijk. Waarom mag het nu al? "Voor ons waren de rechtszaken minder een argument dan gezondheid", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in "De ochtend". "Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, was er in het begin een onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële verplaatsingen. Maar nu zitten we in de fase dat winkels bijvoorbeeld weer open zijn, nu zijn die verplaatsingen ook mogelijk, dat onderscheid is nu minder van belang."

"De Veiligheidsraad zag er geen probleem meer in voor tweedeverblijvers om nog langer te wachten. Wij hebben gisteren virtueel vergaderd en ook de virologen hierover geconsulteerd. De federale overheid, de deelstaten, iedereen was het hierover eens. En het was ook niet zo moeilijk werk om dat aan te passen."