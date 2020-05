Mysterieuze knallen met lichtflits in Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw klonken woensdagavond twee zeer luide knallen. Bij één knal was ook een lichtflits te zien. De politie ontving verschillende noodoproepen, maar ook daar staan ze voor een raadsel zegt commissaris Steven De Rycke: "Rond kwart voor middernacht kregen we verschillende oproepen onder meer uit de wijk Negenmanneke en van aan het kasteel Coloma, zonder meer eigenlijk. Het is een beetje een mysterie vanwaar die knallen kwamen. Het was erg luid en veel mensen hebben het gehoord. Op camerabeelden staan wel twee donkergetinte wagens die rond die tijd erg langzaam reden en daarna tegen hoge snelheid weg reden. Maar of het daar iets mee te maken heeft is maar de vraag."

In Pepingen, een buurgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, was op 11 april een gelijkaardige knal te horen. Volgens een lokale weerkundige ging het toen mogelijk om een meteoor of meteoriet.