Nederlandse spoorwegmaatschappij NS moet inkrimpen

Volgens Groenewegen is het onvermijdelijk dat het spoorbedrijf moet inkrimpen. Het uitgangspunt is echter dat zonder gedwongen ontslagen, maar via natuurlijk verloop, te laten gebeuren.

De NS wil tot 2025 1,4 miljard euro besparen. "De productiekosten moeten omlaag", stelt Groenewegen. "Maar met behoud van onze prestaties en de klanttevredenheid. Een dwingende voorwaarde is ook dat kaartjes betaalbaar blijven." De NS rijdt vanaf 2 juni weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling met het maximum aantal treinen, maar met slechts 40 tot 50 procent van de reizigers erin.

Groenewegen stelt dat het bedrijf zich op korte termijn tot de overheid gaat wenden voor steun. Er wordt gewerkt aan een plan hiervoor, zegt hij tegen de krant, dat in juli klaar moet zijn.

Dat de NS over vijf jaar pas weer verwacht het aantal reizigers van voor de crisis te vervoeren, komt volgens Groenewegen onder meer doordat het woon-werkverkeer gaat veranderen. Ook doen bedrijven goede ervaringen op met thuiswerken en gaat ook het hoger onderwijs meer op afstand werken, zegt hij. "In onze prognose zitten we in 2024 nog 7 procent onder het niveau van 2019. We denken dat we pas in de loop van 2025 op 1,3 miljoen reizigers per dag zitten, het aantal van voor de crisis."