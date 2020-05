Toerisme in Wallonië komt voorzichtig op gang: dierenparken open en kajakken op de Lesse

In Wallonië komt het toerisme weer voorzichtig op gang. Zoals vroeger, voor corona, is het nog lang niet. Cafés en restaurants zijn nog altijd dicht. Maar net als in Vlaanderen zijn de dierenparken weer open en ook om te sporten in de openlucht zijn er mogelijkheden zat. We gingen een kijkje nemen over de taalgrens, én hoorden er veel Nederlands.