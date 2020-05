Ramadan in de wereld: Hoe beleven moslims wereldwijd de ramadan in deze coronatijden?

De islamitische vastenmaand ramadan loopt op zijn einde en dit weekend vieren moslims het Suikerfeest. Voor vele moslims over de hele wereld was dit een hele speciale editie van de ramadan. De meeste landen waren in lockdown vanwege het coronavirus waardoor er’ s avonds bij zonsondergang niet gegeten kon worden met de grote familie. Naar de moskee gaan om samen te bidden, was ook in de meeste landen verboden. VRT NWS liet verschillende moslims aan het woord, verspreid over de wereld die vertellen hoe ze deze speciale editie van de ramadan hebben beleefd.