Rerum Novarum - CM vraagt structurele loonsverhoging voor de zorgsector

Na de virtuele speeches van ACV-voorzitter Marc Leemans en zijn collega van beweging.net Peter Wouters gisteren, is het donderdag op Hemelvaartsdag de beurt aan CM-voorzitter Luc Van Gorp. Hij wil de COVID-19-crisis aanwenden om een nieuwe richting in te slaan. Want er is naast een economische ook nood aan een maatschappelijke relance. Maatschappij en economie waren immers niet duurzaam, sociaal, eerlijk of rechtvaardig georganiseerd, klinkt het.