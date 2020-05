Schoonmaker aan Britse premier Johnson: "Als ik sterf terwijl ik vecht tegen corona, moet mijn partner het land uit"

Hassan Akkad is een filmmaker uit Syrië. De 23-jarige Akkad kwam in 2015 aan in het Verenigd Koninkrijk. Voor de film waarin hij zijn moeilijke reis documenteerde, kreeg hij een BAFTA, een van de belangrijkste Britse filmprijzen. De jongeman sloot zich vorige maand aan bij het schoonmaakteam in een ziekenhuis in Oost-Londen om corona-afdelingen te reinigen. Hij schreef toen op Twitter dat hij vereerd was om dit team te mogen vervoegen.