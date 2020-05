Stewards Tomorrowland springen bij op markt in Boom

Voor de markt werden heel wat veiligheidsmaatregelen genomen Zo mogen er maar 50 kramen staan en zijn er aparte in- en uitgangen voorzien. Nog opvallend is dat de markt verhuisd is naar de locatie waar ze vroeger stond. Dat is in de Kerkhofstraat. “Normaal staan we meer richting het centrum”, vertelt schepen Kris Van Hoeck (CD&V). “Op die locatie konden we helaas niet aan alle regels voldoen. Er zijn daar te veel plekken waar je de markt op kan en er zijn bovendien ook veel mensen die daar in de buurt wonen, waardoor we het aantal bezoekers van de markt niet konden monitoren. Dat mogen er maximaal 300 per keer zijn.”