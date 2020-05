Trump wil dat VS uit verdrag voor controle wapenreducties en militaire bewegingen stapt

Amerikaanse functionarissen zeggen dat Moskou Open Skies heeft geschonden door observatievluchten te blokkeren boven bepaalde gebieden, waaronder de Russische enclave Kaliningrad, en boven Russische legeroefeningen.

Washington zal Moskou morgen officieel op de hoogte brengen van de beslissing om zich terug te trekken. De eigenlijke terugtrekking uit het verdrag is voor binnen zes maanden.

Rusland vindt dat de Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag op een "ongegrond" voorwendsel steunt, want volgens een Russische hoge functionaris heeft Rusland het akkoord niet geschonden."Dit is volkomen ongegrond", zegt de directeur van de wapenbeheersingsafdeling van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Vladimir Yermakov. "Het is niet de eerste keer dat de VS de zaken proberen voor te stellen alsof Rusland iets schendt, als voorwendsel om uit wapenbeheersingsakkoorden te stappen", aldus Yermakov.