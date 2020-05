VS-correspondent Björn Soenens bij lockdownprotest in New Jersey: “Ze noemen het coronavirus een complot”

De coronacrisis is in de Verenigde Staten meer en meer ook een politieke oorlog. Aanhangers van president Trump willen de totale heropening van de economie, ook al laat het aantal besmettingen dat lang niet toe. In de staat New Jersey gaan almaar meer handelszaken weer open, hoewel ze niet mogen, en ondanks de dreiging met boetes of een gevangenisstraf. Onze correspondent Björn Soenens zag het gebeuren in Hillsborough. Aanhangers van Donald Trump eisen er de heropening van de lokale fitness en noemen het coronavirus een uitvinding van de Democraten.