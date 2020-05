Twee jongeren in levensgevaar na crash in Temse

Gisteravond verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig in de tunnel ter hoogte van de Duivenhoek in Elversele bij Temse. De auto ramde de tunnelwand en ging over de kop. Een wagen die uit de andere richting kwam reed in op de eerste auto. De twee inzittenden van de tweede auto raakten levensgevaarlijk gewond. Het gaat om buitenlandse jongeren.

Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. De N41 was lange tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer, er werd bovengronds een korte omleiding ingesteld.