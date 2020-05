Universiteit Gent goed op weg om officieel diploma’s uit te reiken in Zuid-Korea

“We zijn opgestart met een hele kleine groep studenten”, blikt Van Herreweghe terug. “Het is niet evident om aan de andere kant van de wereld zoiets op poten te zetten. In het begin hadden we zelfs geen eigen gebouw. Intussen is dat wel het geval. We hebben labo’s, eigen onderzoekslijnen, een greenhouse waar onderzoek kan gebeuren en nog veel meer. Daarnaast proberen we ook de band met onze eigen intstelling in België te onderhouden. Dat is belangrijk.”

“Het voordeel van in Zuid-Korea te werken is dat het een hoogtechnologische maatschappij is met veel nieuwe ontwikkelingen. Het is een eer om daartoe bij te dragen door zelf studenten op te leiden in die richting. We hebben vooral Koreaanse studenten, maar ook een paar internationale studenten.”