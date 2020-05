Britse premier Boris Johnson ontsnapt aan strafonderzoek naar belangenvermenging

De overheidsdienst IOPC (Independent Office for Police Conduct) moest nagaan of er reden was om een strafonderzoek tegen de vroegere burgemeester van Londen te openen. Na onderzoek van "900 documenten" en van e-mails die over een periode van acht jaar werden uitgewisseld in verband met de verdenkingen, oordeelde IOPC dat er geen strafonderzoek moest worden geopend.