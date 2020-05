Dreigend watertekort tijdens lang weekend in 11 Vlaams-Brabantse gemeenten

Eén daarvan is het waterproductiecentrum van Huldenberg dat eind 2019 omwille van noodzakelijke renovatiewerken uit dienst werd genomen. Daardoor beschikt De Watergroep momenteel nog niet over de volle piekcapaciteit, net nu we met de vroegste droogteperiode sinds begin vorige eeuw worden geconfronteerd. De Watergroep doet er alles aan om deze piekcapaciteit zo snel mogelijk te herstellen. Ze zal daartoe de komende dagen bijkomende productieputten in versneld tempo in dienst nemen. De watermaatschappij verwacht dat de piekcapaciteit na het weekend opnieuw beschikbaar is. Om te vermijden dat er in tussentijd tekorten ontstaan, lanceert De Watergroep daarom een dwingende oproep om zuinig om te springen met water.