15 jaar geleden: Tom Cruise verklaart zijn liefde voor Katie Holmes wel erg uitbundig…

Journaliste Kate Knibbs: "Cruise had voordien nooit iets in het openbaar verkeerd gedaan. Hij leek altijd en overal perfect te zijn. Misschien wilde hij dit keer daarom extra zijn best doen om te tonen dat hij echt verliefd was. Maar die poging sloeg recht in zijn gezicht terug omdat men zijn gedrag allesbehalve romantisch vond en dat hij eerder als een complete zot overkwam." (The Ringer, augustus 2018)

Nieuwswebsite The Village Voice concludeerde in mei 2014 alvast: "Nee, het is niet Tom Cruise die Oprah wilde vermoorden, het is het internet dat Tom Cruise vermoord heeft!" Cruise zelf reageerde enkele jaren later als volgt: "Dat incident bij Oprah, dat was 'my year of jumping dangerously'. In die periode had ik een aantal dingen misschien iets beter moeten aanpakken." (People Magazine, december 2008)