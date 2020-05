19e eeuwse poort per ongeluk neergehaald in Lovenjoel

De poort is geen beschermd momument maar wel heel waardevol. “Het is een stuk erfgoed van een grote historische waarde. Maar daar blijft nu niet veel van over. Er liggen overal brokstukken en veel stenen zijn vernield. We gaan kijken hoe dat nog hersteld kan worden. Daar gaan deskundigen nu over oordelen. De dienst Onroerend Erfgoed is intussen op de hoogte. Zij gaan op korte termijn de stukken nummeren, zodat ze in de juiste volgorde weer kunnen opgebouwd worden. Dat is een omzichtig werkje. Bovendien moet de verzekering ook alles bekijken.”