35 jaar geleden: "Wie is het hoofd van de rooms-katholieke kerk? Awel, Popie Jopie!"

Henk Spaan: "De bedoeling was om het pausbezoek een klein beetje uit het lood te slaan. En ik denk dat "Popie Jopie" de secularisatie toch wat versneld heeft. In de zin van: als de paus het vliegtuig afstapt, beginnen veel Nederlanders wellicht spontaan te roepen van: "Hé, daar heb je Popie Jopie!" Zeker bij kinderen speelt dat een belangrijke rol. Zo vertelde iemand me: "Mijn zoontje, die in het 5e leerjaar zit, kreeg tijdens een proefwerk de vraag wie het hoofd van de rooms-katholieke kerk was. Wel, 80 procent vulde Popie Jopie in. En dat heeft de onderwijzer dan maar goed gerekend."" (VPRO-programma "Een uur Ischa", mei 1985)

In die sfeer was het dan ook geen verrassing dat de single "Popie Jopie" het goed deed in de Nederlandse hitparade. Harry Vermeegen: "Vaak waren er ook omroepen, die geen zin hadden om onze muziek te draaien en om ons te ondersteunen. Het nummer werd dan alleen bij de VARA gedraaid en verder nergens. In die tijd ging een dj van de TROS niet een plaatje van die jongens van de VARA draaien. Maar ze konden ons niet blijven boycotten toen het nummer toch doorbrak en een hit werd. Bij "Popie Jopie" was er geen houden aan. Die andere omroepen moesten ons wel draaien." (Mediawebsite Spreekbuis, februari 2019)

En als het toen regende in Nederland, dan druppelde het in Vlaanderen. Dat bleek zeker voor "Popie Jopie", dat begin april 1985 in de hitparade verscheen en het daar bijna 3 maanden volhield: