Activiteitsgraad Limburg in april hardst door corona getroffen: net boven 50 procent

In april viel de activiteitsgraad in Limburg terug tot net boven de 50 procent en dat is het laagste van heel Vlaanderen. Dat betekent dat, in verhouding tot de totale werkgelegenheid die er was in Limburg in april, er het minste mensen ook echt aan het werk waren.

Onze provincie krijgt meestal wel extra harde klappen als het slecht gaat met de economie, maar er spelen nog twee andere zaken mee, zegt Johann Leten van werkgeversorganisatie VOKA: "De tweede verklaring is dat we veel arbeidsplaatsen gecreëerd hebben na de sluiting van Ford, maar dat zijn nieuwe plaatsen. En dikwijls gaan nieuwe arbeidsplaatsen als het moeilijk is, het eerst voor de bijl."

Er is volgens Leten ook nog een derde verklaring: "De samenstelling, waar zijn de nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd? Dat was in de logistieke sector en in de interim. En interim is een belangrijke leverancier van arbeidskrachten in de industrie, en in de dienstenchequesector."

En net in die laatste twee sectoren zijn de grootste klappen gevallen.