Antwerpse bisschop Bonny hoopt nog deze maand op misvieringen

De kerken mochten wel openblijven, maar er mogen nog altijd geen vieringen georganiseerd worden. Dat is al zo sinds de coronamaatregelen ingingen, ruim twee maanden geleden. Nu heel wat van die maatregelen versoepeld worden, hoopt de Antwerpse bisschop Johan Bonny dat ook misvieringen snel weer plaats mogen vinden.

Nu is ook hét moment, om het uitdrukkelijk te vragen, zegt Bonny: "Juni, eenmaal Pinksteren voorbij, dat is de landing van het pastorale werkjaar, zoals een schooljaar. De drukste periode hebben we dus achter de rug. Tussen Pasen en Pinksteren heb je alle communies, na Pinksteren volgt een rustperiode. Als we nu nog even in die rustige dalperiode kunnen herbeginnen en alles kunnen klaarmaken voor de zomer, dan gaan we veel mensen gelukkig maken."

De kerkgemeenschap is daar dan ook over in gesprek met de bevoegde ministers.