Auto en haag in lichterlaaie: brandweer moet extra pompwagen laten aanrukken om woning te redden

Omstreeks 2.50 uur vloog een auto in brand aan de Boskantweg in Meer, een deelgemeente van Hoogstraten. De auto stond op de oprit achter de woning. Toen de brandweer aankwam, stond de auto in lichterlaaie. Ook een haag met coniferen naast de brandende auto had vuur gevat.

De haagbrand breidde snel uit en de brandweer kwam met een tweede pompwagen ter plaatse. Het lukte de brandweer uiteindelijk om de brand op tijd onder controle te krijgen, al is een rolluik wel beschadigd door de hitte. De auto is helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend.