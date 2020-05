We werken meer van thuis uit dan onze buurlanden: "Thuiswerken blijft de norm"

Tussen half maart en begin mei werkte maar liefst 62 procent van de Belgische bedienden van thuis uit. "Daarmee zitten we net onder het Verenigd Koninkrijk (65 procent), maar boven buurlanden Frankrijk (59 procent), Nederland (55 procent) en Duitsland (40 procent)", zegt Katleen Jacobs van SD Worx.

België zit ook boven het gemiddelde van 57 procent thuiswerkers. Volgens SD Worx zijn daar meerdere verklaringen voor. "Zo is de werkcultuur in België niet dezelfde als in bijvoorbeeld Duitsland. Maar ook het aandeel van de dienstensector tegenover de industrie verschilt per land, samen met de overheidsmaatregelen tijdens de crisis", aldus Jacobs.

Lees verder onder de video.