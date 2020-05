Bib van Berlare opent maandag: “Het boek dat je aanraakt, moet je mee naar huis nemen”

“We hebben nu een aantal dezelfde regels als grootwarenhuizen”, gaat Meyers verder. “Zo moet je verplicht een mandje nemen, en als er geen mandjes meer zijn dan moet je wachten. Het is ook belangrijk om niet langer dan 30 minuten rond te lopen in de bib. We raden onze mensen dan ook aan om een boodschappenlijstje mee te nemen waarop staat welke boeken ze graag willen lezen. En wie een boek aanraakt, moet het ook meenemen.”