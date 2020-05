Brit zoekt nieuwe hond en vindt… eigen hond

De 29-jarige Delon Pearson op nieuwswebsites Daily Post en BoredPanda: "Ik kon het eerst niet geloven. Onze hond was al een jaar verdwenen. Hoe hard we ook gezocht hadden net na haar verdwijning, we hadden de hoop opgegeven haar nog terug te vinden. Daarom dachten we dat het een goed idee zou zijn om naar een nieuw huisdier te zoeken. Meer was het niet. Toen ik dan op het internet ging zoeken of een dierenasiel een hond van hetzelfde ras had, was een van de eerste resultaten een foto van Missy."

"Ik was als van de hand Gods geslagen. Ik kon maar niet geloven dat we haar op deze manier dan toch gevonden hadden. Ik bekeek de foto, vergrootte hem, bekeek de foto opnieuw. Nee, dit was Missy!"