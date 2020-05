Burgemeester Vilvoorde pleit voor één Vlaamse watermaatschappij 

Gisteren vroeg De Watergroep aan 11 Vlaams-Brabantse gemeenten om gedurende het weekend erg zuinig om te springen met kraantjeswater om zo een watertekort te vermijden. Eén van die gemeenten is Vilvoorde, waar burgemeester Hans Bonte nu pleit voor een drastische verandering van het waterbeleid in Vlaanderen. "Aan een aantal Vlaamse gemeenten, een tiental waaronder mijn gemeente, is nu gevraagd om zuinig om te gaan met water. Terwijl men dat in de rest van Vlaanderen niet moet doen. Dat is toch absurd", zegt de Vilvoordse burgemeester, Hans Bonte (SP.A). "Ik denk dat we voor een grote uitdaging staan op vlak van waterwinning, - zuivering en distributie."