Camping De Schuur in Noorderwijk ontvangt weer tweedeverblijvers: “Onverwachte feestdag in een rare tijd”

Voor Jean-Paul en zijn vaste klanten was het een blij weerzien. “We hebben de camping feestelijk bekleed met vlaggetjes en op de eerste dag hebben we ook koffiekoeken uitgedeeld. Het werd een onverwachte feestdag in een rare tijd”, zei hij in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.

Vrijdagochtend bleef het lang stil op de camping. “Iedereen was moe, want er is hard gewerkt. De mensen die terugkwamen, hebben meteen hun vaste plekje in orde gemaakt door het gras te maaien of hun ijskast op orde te zetten. Iedereen is blij om terug te keren. Veel van onze vaste kampeerders zitten al lang te wachten op een klein appartementje in de stad. Nu kunnen ze weer genieten van het groen en van de rust.”