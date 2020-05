Coalitiepartners N-VA en CD&V van Vlaams minister voor Mobiliteit Peeters: "Zet door met controle roetfilters"

Ook bij CD&V vragen de Vlaamse parlementsleden om de meetapparatuur te laten homologeren en definitief in gebruik te nemen. "Het opleggen van euronormen heeft geen zin als vervolgens niet gecontroleerd kan worden of de roetfilters werken", zegt Lode Ceyssens. Zijn collega Karin Brouwers zegt niet te willen wachten op Europa, maar integendeel een voortrekkersrol te willen spelen in Europa.