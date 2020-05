Van valse vaccins tot "huisdesinfectie" als smoes voor inbraak: criminelen in Europa maken gebruik van coronacrisis

Volgens Europol is de opmerkelijkste criminaliteit in deze tijd evenwel het online kindermisbruik. Daar zijn ontzettend veel meer gevallen van. "Sommige lidstaten melden tot 2 keer meer online kindermisbruik, andere tot 6 keer meer", zegt De Bolle. Europol vraagt dan ook om alert te zijn. "Preventie is zeer belangrijk, maar ook het melden van verdachte zaken. Het is belangrijk dat je de hulpdiensten verwittigd wanneer je geconfronteerd wordt met kindermisbruik via het internet, zodat die kunnen zoeken naar de daders."

Europol ziet 2 gevolgen van de coronacrisis voor online kindermisbruik. "Kindermisbruikers hebben genoeg tijd om op zoek te gaan naar materiaal om te downloaden. En anderzijds heb je kinderlokkers die gebruik maken van het feit dat veel kinderen alleen achter hun computer zitten. Zij proberen met hen in contact te komen en zelfs af te spreken", zegt De Bolle. De rol van ouders is hier dan ook cruciaal. "Wanneer je kind op de leeftijd is gekomen dat het alleen op het internet mag, is het belangrijk dat je ermee praat en wijst op de gevaren van het internet", aldus De Bolle.