Ga eens op safari in en rond je eigen kot: "Red de biodiversiteit samen en nu" 

Daarom roept de Plantentuin alle Belgen op om dit weekend alles wat kruipt, fladdert en groeit in je tuin of balkon, door te geven. "Met #HOMEsafari lanceren we een eenvoudige manier om alles te registeren. Via een app op de smartphone kan je alles wat je ziet, doorsturen. Want hoe meer we kunnen identificeren, hoe beter. Hoe meer we weten, hoe meer aandacht we er kunnen aan besteden. Van heel veel soorten weten we niet hoeveel er van zijn in ons land, dus die waarnemingen zijn belangrijk. En planten hebben bijvoorbeeld ook geneeskundige krachten, wie weet vinden we nog planten die van ontzettend groot belang zijn voor onze medische wereld."