De Stemming: de kiezer ruilt het centrum meer en meer in voor de uitersten

Maar liefst 17,5 procent van de ondervraagde kiezers geeft aan in 2020 voor een andere partij te stemmen dan in 2019. Dat is opvallend veel. In de periode 2014-2019 wisselden 32 procent van de kiezers van partij. Op een jaar tijd wisselt zowat de helft daarvan van partij. Vlaams Belang en PVDA blijken het trouwste kiespubliek te hebben en ook veel nieuwkomers aan te trekken. N-VA heeft het minst trouwe electoraat en heeft het voorbije jaar weinig nieuwkomers aangetrokken.