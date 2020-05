De Stemming: We liggen het meest wakker van de gezondheidszorg en de politieke crisis

De meeste Vlamingen maken zich zorgen over de gezondheidszorg en over de aanhoudende politieke crisis. Dat blijkt uit "De Stemming", een onderzoek van de VUB en de Universiteit Antwerpen in opdracht van VRT NWS en De Standaard. Andere belangrijke thema's zoals de communautaire problematiek, migratie, milieu en klimaat zijn wat weggedeemsterd. Dat hoeft niet echt te verwonderen: het onderzoek werd uitgevoerd tussen 9 en 28 april, in volle coronacrisis.