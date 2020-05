De Stemming: Ivan De Vadder in 4 minuten over de grootste zorgen van Vlamingen en welke partijen aan terrein winnen

De grootste problemen waarmee ons land volgens de Vlamingen op dit moment geconfronteerd worden zijn de gezondheidscrisis en de politieke crisis. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB en de Universiteit Antwerpen in opdracht van VRT NWS en De Standaard. Het onderzoek werd gedaan in volle coronacrisis. Op electoraal vlak blijkt dat momenteel vooral de partijen aan de uitersten van het politieke landschap aan terrein winnen, de partijen in het centrum verliezen. Politiek journalist Ivan De Vadder overloopt de resultaten in deze video.