De Stemming: hoe corona de kloof met Vlaams Belang nog groter maakt, een jaar na de stembus reageren hun kiezers hier 

Een paar cijfers. Bijna 3 op de 4 vindt dat deze minderheidsregering tijdelijk de beste manier is om de coronacrisis aan te pakken. En evenveel mensen vinden die crisis nu ook belangrijker dan de zoektocht naar een nieuwe regering. Uiteindelijk zal die regering er wel moeten komen, tonen de cijfers ook, want de helft van de bevolking vindt de huidige federale ploeg niet legitiem en niet democratisch samengesteld.

Maar goed, voorlopig is er dus corona, en dat zorgt voor wat wetenschappers een “rally ‘round the flag” noemen: we stemmen even in met het beleid, ook als we er eigenlijk geen fan van zijn, omdat het is nu eenmaal crisis is.