Dierenpark Zonnegloed in Oostvleteren heropend: "Mensen houden zich goed aan de richtlijnen"

Directeur Karel Ackaert is bijzonder enthousiast over de heropening. "Mensen houden spontaan afstand van elkaar en wassen ook regelmatig hun handen. Ook in de souvenirwinkel merk je dat er heel veel geduld is. Er hangt natuurlijk een andere sfeer, maar de mensen zijn wel positief."

In De Zonnegloed mogen er maximaal 1.300 bezoekers binnen. "Maar gisteren lieten we er maar 800 binnen om te bekijken of alles vlot verliep. Vandaag mogen er al 1.000 mensen binnen en volgende week nog meer."