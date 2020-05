Doek valt definitief over goederenspoorlijn tussen Lanaken en Maastricht

De goederenlijn Lanaken-Maastricht werd in 2011 geopend. Het ging toen om het opnieuw in dienst nemen van een stuk van de vroegere lijn 20, Hasselt-Maastricht. In juni 2011 vertrok een goederentrein met zand van Lanaken naar Roemenië. Daarna hebben nog maar enkele treinen op de lijn gereden.

In 2016 besliste Infrabel al om de sporen niet meer te onderhouden. Woordvoerder Frederik Petit: "In 2016 is de beslissing genomen om de goederenlijn Lanaken-Maastricht niet langer te onderhouden, dat kwam omdat er al enige tijd geen goederentrafiek meer was. Er is daarna nog geprobeerd om de goederenlijn nieuw leven in te blazen, met verschillende actoren, maar dat bleek niet mogelijk te zijn." Bovendien werd aan Nederlandse kant in 2018 beslist om de spoorlijn niet meer te laten aansluiten op het hoofdspoorwegnet.

Er wordt nu bekeken of de lijn kan gebruikt worden voor het sneltramproject Hasselt-Maastricht. Infrabel zal dat met vervoersmaatschappij De Lijn bespreken.