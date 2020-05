Voorlopig nog voldoende drinkwater in Limburg

Het drinkwater in Limburg wordt opgepompt uit de grond, daarom wordt dat peil erg goed in de gaten gehouden. Op korte termijn zou dat nog niet tot problemen leiden, maar de watermaatschappij in Limburg neemt wel al enkele maatregelen. Kathleen De Schepper van de Watergroep: “Wij willen er vooral voor zorgen dat wij onze maximale productiecapaciteit optimaal kunnen gebruiken als er een grote afname is van water, zoals nu het geval is. In Bovelingen in Heers gaan we binnenkort een nieuwe put boren waardoor we de andere putten zonder probleem een onderhoudsbeurt kunnen geven.”