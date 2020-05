Drinkwatervoorziening niet in het gedrang in provincie Antwerpen. Pidpa: "We halen drinkwater uit grondwater tot 150 meter diep"

Gisteren werd 40 procent meer water verbruikt dan dezelfde dag vorig jaar. "Dat heeft verschillende redenen", zegt Alain T'Syen van Pidpa, dat het drinkwater voorziet in het grootste deel van de provincie Antwerpen. "Veel mensen blijven nog altijd in hun "kot" en tijdens deze warme dagen vullen die al eens hun zwembadjes."

Toch hoeven we niet bang te zijn dat er binnenkort geen water meer uit de kraan komt. "We produceren het drinkwater uit diep grondwater en dat is een enorm voordeel", zegt T'Syen. "Als er nu over droogte wordt gesproken, gaat het om een diepte van één tot tien meter. Wij hebben een grondwaterreserve tot 50, 100, zelfs 150 meter diep. Vooraleer de droogte daar een impact op heeft, dan kunnen we nog een aantal jaren verder."

Pidpa roept wel op om zuinig om te springen met drinkwater en geen water te verspillen.